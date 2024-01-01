На які автомобілі українці витратили найбільше грошей у 2024 році: статистика

Toyota
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За даними Укравтопром, продажі нових легковиків в Україні у 2024 році оцінено у понад 125 млрд грн. Це на 18% більше, ніж у попередньому році.
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Близько половини цієї суми зібрали авто п’яти марок.
- Найбільше грошей було сплачено за автомобілі марки Toyota – 18,3 млрд грн.
- Другий результат у BMW – 16 млрд грн.
- На третьому місці Mercedes-Benz – 9,7 млрд грн.
- На моделі Volkswagen українці витратили 9,2 млрд грн. – четверте місце.
- Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Renault – 6,4 млрд грн.
У ТОП-10 марок нових авто, на які не скупились українці, також потрапили: Audi, Skoda, Lexus, Land Rover, Porsche.