Укр
Ру

На какие автомобили украинцы потратили больше всего денег в 2024 году: статистика

За год украинцы потратили на новые авто 125 млрд гривен. В первой тройке две премиальные марки.
На какие авто потратили больше всего средств в 2024 году - Auto24

Тойота

Евгений Гудущан
logo27 января, 12:31
logo0
logo0 мин

По данным Укравтопром, продажи новых легковушек в Украине в 2024 году оценены в более 125 млрд грн. Это на 18% больше, чем в предыдущем году.

Читайте также: Какие автомобили покупали в 2024 году для организаций и частных лиц: статистика

Около половины этой суммы собрали авто пяти марок.

  1. Больше всего денег было уплачено за автомобили марки Toyota – 18,3 млрд грн.
  2. Второй результат у BMW – 16 млрд грн.
  3. На третьем месте Mercedes-Benz – 9,7 млрд грн.
  4. На модели Volkswagen украинцы потратили 9,2 млрд грн. – четвертое место.
  5. Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Renault – 6,4 млрд грн.

В ТОП-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы, также попали: Audi, Skoda, Lexus, Land Rover, Porsche.

#Aвтобизнес #Новости