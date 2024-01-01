На какие автомобили украинцы потратили больше всего денег в 2024 году: статистика

Тойота
Посилання скопійовано!
По данным Укравтопром, продажи новых легковушек в Украине в 2024 году оценены в более 125 млрд грн. Это на 18% больше, чем в предыдущем году.
Читайте также: Какие автомобили покупали в 2024 году для организаций и частных лиц: статистика
Около половины этой суммы собрали авто пяти марок.
- Больше всего денег было уплачено за автомобили марки Toyota – 18,3 млрд грн.
- Второй результат у BMW – 16 млрд грн.
- На третьем месте Mercedes-Benz – 9,7 млрд грн.
- На модели Volkswagen украинцы потратили 9,2 млрд грн. – четвертое место.
- Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Renault – 6,4 млрд грн.
В ТОП-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы, также попали: Audi, Skoda, Lexus, Land Rover, Porsche.