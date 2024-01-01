На какие автомобили украинцы потратили больше всего денег в 2024 году: статистика

По данным Укравтопром, продажи новых легковушек в Украине в 2024 году оценены в более 125 млрд грн. Это на 18% больше, чем в предыдущем году.

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Около половины этой суммы собрали авто пяти марок.

Больше всего денег было уплачено за автомобили марки Toyota – 18,3 млрд грн. Второй результат у BMW – 16 млрд грн. На третьем месте Mercedes-Benz – 9,7 млрд грн. На модели Volkswagen украинцы потратили 9,2 млрд грн. – четвертое место. Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Renault – 6,4 млрд грн.

В ТОП-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы, также попали: Audi, Skoda, Lexus, Land Rover, Porsche.