На який термін можна забронювати певну комбінацію цифр номерного знаку

У Головному сервісному центрі МВС розповіли як можна обрати та забронювати цифри номерного знаку і скільки часу може триматись така бронь.

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Припустимо: ви давно мрієте, аби номерний знак прикрашала ваша дата народження або цифрова комбінація, що приносить удачу. Уявімо ще одну ситуацію: побачили наявний номерний знак у сервісному центрі МВС, але автівку плануєте придбати згодом. Виникає питання, що робити у такому випадку? Якщо плануєте придбати автомобіль, у Кабінеті водія можливо обрати номерний знак та забронювати його за собою, аби надалі закріпити за автівкою.

Умови бронювання

Забронювати номерний знак можливо онлайн без звернення до сервісного центру МВС. Це дуже зручна опція, яка дозволяє з телефона у кілька кліків вибрати бажану комбінацію. Спочатку користувачу необхідно авторизуватись у Кабінеті водія та обрати послугу “бронювання номерних знаків”. Далі зазначити регіон, сервісний центр МВС, тип транспортного засобу і бажану наявну комбінацію номерів. Після цього обраний номерний знак бронюється та оплачується.

Бронювання здійснюється на термін до 10 днів. Упродовж цього часу необхідно звернутись до сервісного центру МВС і закріпити обраний номерний знак за своїм транспортним засобом. Продовжити термін бронювання неможливо. Після того, як сплине 10-денний термін, номерний знак автоматично повернеться до списку вільних.

Скільки коштує бронювання номерних знаків?

Орієнтовна вартість онлайн-послуги включає в себе:

360 грн за бажану комбінацію цифр або від 2 400 до 96 000 грн за визначену платну комбінацію цифр (залежить від вибору комбінації та типу транспортного засобу);

можливу комісію платіжної системи чи банку.

Після цього окремо сплачуються такі платежі:

по 10,8 грн за кожну добу бронювання номерного знаку (максимум – 10 днів);

350 грн за номерний знак (металева спецпродукція, вартість залежить від регіону та від типу транспортного засобу);

350 грн за адмінпослугу реєстрації/перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС;

540 грн за бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

комісії платіжної системи чи банку.

Послуга онлайн-бронювання платних номерних знаків не доступна для юридичних осіб.