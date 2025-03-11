На какой срок можно забронировать определенную комбинацию цифр номерного знака

У Главном сервисном центре МВД рассказали как можно выбрать и забронировать цифры номерного знака и сколько времени может держаться такая бронь.

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Допустим: вы давно мечтаете, чтобы номерной знак украшала ваша дата рождения или цифровая комбинация, приносящая удачу. Представим еще одну ситуацию: увидели имеющийся номерной знак в сервисном центре МВД, но машину планируете приобрести позже. Возникает вопрос, что делать в таком случае? Если планируете приобрести автомобиль, в Кабинете водителя возможно выбрать номерной знак и забронировать его за собой, чтобы в дальнейшем закрепить за автомобилем.

Условия бронирования

Забронировать номерной знак возможно онлайн без обращения в сервисный центр МВД. Это очень удобная опция, которая позволяет с телефона в несколько кликов выбрать желаемую комбинацию. Сначала пользователю необходимо авторизоваться в Кабинете водителя и выбрать услугу “бронирование номерных знаков”. Далее указать регион, сервисный центр МВД, тип транспортного средства и желаемую имеющуюся комбинацию номеров. После этого выбранный номерной знак бронируется и оплачивается.

Бронирование осуществляется на срок до 10 дней. В течение этого времени необходимо обратиться в сервисный центр МВД и закрепить выбранный номерной знак за своим транспортным средством. Продлить срок бронирования невозможно. После того, как истечет 10-дневный срок, номерной знак автоматически вернется в список свободных.

Сколько стоит бронирование номерных знаков?

Ориентировочная стоимость онлайн-услуги включает в себя:

360 грн за желаемую комбинацию цифр или от 2 400 до 96 000 грн за определенную платную комбинацию цифр (зависит от выбора комбинации и типа транспортного средства);

возможную комиссию платежной системы или банка.

После этого отдельно оплачиваются следующие платежи:

по 10,8 грн за каждые сутки бронирования номерного знака (максимум – 10 дней);

350 грн за номерной знак (металлическая спецпродукция, стоимость зависит от региона и от типа транспортного средства);

350 грн за админуслугу регистрации/перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД;

540 грн за бланк свидетельства о регистрации транспортного средства;

комиссии платежной системы или банка.

Услуга онлайн-бронирования платных номерных знаков не доступна для юридических лиц.