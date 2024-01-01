Сколько и где украинцы покупают "модных номеров"

Номерные знаки с платной комбинацией цифр и индивидуальные номерные знаки (ИНЗ) - отдельная платная услуга от сервисных центров МВД, которой могут воспользоваться автовладельцы во время перерегистрации своих авто. Как часто они платят за эти услуги и на какие машины ставят – знают в Институте исследований авторынка.

Также интересно как забронировать желаемую комбинацию цифр на номер своего авто

В чем разница между платными и индивидуальными номерными знаками?

Платные - это те, которые содержат "красивую" комбинацию цифр из определенного перечня, и от "красоты" комбинации зависит их цена, которая, кстати, установлена и зафиксирована государством. Это номера вроде 0001, 7777, 5577, 1234, 1001 и подобные. Они являются основными номерными знаками государственного образца, с ними можно выезжать за границу.

Индивидуальные - это дополнительный комплект, который выдается к основному, информация о нем заносится в свидетельство о регистрации. Ездить с такими можно только по территории Украины. Индивидуальные они потому, что на них можно наносить произвольные (кроме запрещенных) слова, логотипы, в количестве не менее трех и не более восьми. Тарифы устанавливаются за каждый символ плюс изготовление самих табличек, плюс стоимость перерегистрации ТС после выдачи этих именных номеров. проверить доступность желаемой комбинации и заказать (забронировать) ДНЗ можно на странице Главного сервисного центра МВД.

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Платные номерные знаки

Суммарно в прошлом году СЦ МВД было выдано 15 003 номерных знаков с платной комбинацией цифр. Однако не все они попадают исключительно на легковушки, вот на какие транспортные средства заказывали этот тип номерных табличек:

Легковые - 13 239 шт.

Грузовые - 1073 шт.

Мотоциклы - 245 шт.

Прицепы - 190 шт.

Автобусы - 36 шт.

Квадроциклы - 8 шт.

Трициклы - 7 шт.

Мопеды - 5 шт.

Интересно, что динамика заказов этой опции оказалась неравномерной в течение года. Так, чаще эту услугу заказывают при регистрации купленного автомобиля, то есть определенная зависимость от темпов на авторынке здесь тоже должно быть, однако фактически это проявилось не во все месяцы. В целом пик заказов на платные комбинации типа 5555 пришелся на июнь, а меньше всего "модные бляхи" интересовали автомобилистов в октябре прошлого года.

Платные НЗ - динамика выдачи в 2024 г.

Региональная активность подобна общей на первичном и вторичном рынках. Лидером по объемам заказанных платных номеров стала столица, с двойным преимуществом над вторым местом, на котором Киевская область. Третьим регионом, где больше всего любят красивые комбинации цифр, стала Днепропетровская область.

Платные номера - популярность по регионам в 2024 году

Относительно отдельных моделей, на которых в прошлом году чаще всего появлялись платные номера со специальными комбинациями цифр, то первенство здесь досталось BMW X5, с количеством 450 шт. На втором месте Toyota Camry, 370 шт. Замыкает тройку лидеров BMW 5 Series с итогом 314 автомобилей с "красивыми" номерами.

Платные номера - топ 15 моделей в 2024 г.

Кстати сколько индивидуальных номеров заказали украинцы и как это сделать

Индивидуальные номерные знаки

Выделить свои авто из массы стандартных номеров надписями на табличках вроде ПИЦА, ВАСЯ, LEOPARD или подобными решили владельцы 15 577 транспортных средств. Интересно, что это почти столько же, как и количество выданных платных номеров. И здесь тоже не все индивидуальные номера (или таблички - надписи на них встречаются чаще, чем цифровые комбинации) попали на легковушки. Вот как распределились между разными ТС эти визуальные идентификаторы:

Легковые - 14 481 шт.

Грузовые - 665 шт.

Мотоциклы - 408 шт.

Автобусы - 22 шт.

Квадроцикл - 1 шт.

Самая высокая заинтересованность в получении индивидуальных номеров в прошлом году зафиксирована в январе, самая низкая - в ноябре. Динамика здесь не вполне повторяет динамику из предыдущего раздела.

Также интересно на индивидуальных номерах можно разместить графический элемент

Региональная картина интереса к индивидуальным "бляхам" схожа с картиной для платных номеров, с разницей в том, что Одесская область здесь на третьем месте, а Днепропетровская на четвертом. Киев, как и в разделе, что выше, лидер списка, Киевская область - вторая.

ИНЗ - популярность в регионах, 2024 г.

Перечень моделей здесь другой, даже несмотря на то что несколько авто все же повторяются. Итак, собственного содержания номерные таблички чаще всего автомобилисты в прошлом году цепляли на BMW 3 Series (517 шт.). Совсем немного от "тройки" отстал любимец нашего вторичного рынка Volkswagen Passat - 515 шт. Третья строчка у BMW 5 Series, с результатом 488 выданных ИНЗ.

ИНЗ - Топ 15 моделей 2024 г.

Относительно цен, получение выделенных платных комбинаций номеров типа 0001, 0007, 7777 обойдется в 96 000 грн. Несколько дешевле варианты типа 0002-0005, 0008-0009, 1111, 2222 (и подобные) - эти отдают по 60 000 грн. На их фоне варианты за 18 000 грн типа 0123, 1234, 0011, 0022 и подобные выглядят просто мелочной тратой. Самые дешевые платные НЗ оцениваются на момент выхода этого обзора в 4800 грн, это комбинации типа 9909, 8388, 0500 и подобные.

Индивидуальные таблички начинаются с цены в 300 грн за минимальные 3 символа, далее по 90 грн каждый следующий, логотип - 500 грн. Плюс к этому надо оплатить изготовление самих номеров, 340 грн, и за выдачу нового "техпаспорта".