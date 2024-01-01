Как забронировать желаемую комбинацию цифр на номерной знак автомобиля

Некоторые люди придают определенным числам особое значение. Поэтому при покупке автомобиля выбирают символическую буквенно-цифровую комбинацию. К примеру, популярные номерные знаки среди автовладельцев имеют комбинации: 8888, 5555, 6666, 0077 и тому подобное. Как найти желанный номерной знак, в Главном сервисном центре МВД объясняют все подробности.

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Во время первой регистрации или покупки транспортного средства, автовладелец может закрепить государственный номерной знак, который предлагает система. Или выбрать с красивой комбинацией. Перед обращением в сервисный центр МВД возможно проверить наличие желанного номерного знака и обратиться именно в то подразделение, в котором он хранится.

Для удобства граждан на вебсайте Главного сервисного центра МВД размещен функционал проверки наличия номерных знаков. Он позволяет просмотреть имеющиеся комбинации номерных знаков и увидеть, в каком сервисном центре МВД он находится. Также номерные знаки сгруппированы по категориям: их можно отсортировать от самых дешевых до самых дорогих и наоборот.

Стоимость платных номерных знаков для легковых авто от 4 800 до 96 000 грн. Например, три одинаковые цифры не подряд будут стоить 4 800 грн, две последовательные пары одинаковых цифр – 18 000 грн, комбинация из четырех единиц – 60 000 грн, комбинация 0007 – 96 000 грн.

Также водители имеют возможность сразу забронировать номер с комбинацией, которая больше всего понравилась. Эта опция доступна в Кабинете водителя.