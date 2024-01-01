Як забронювати бажану комбінацію цифр на номерний знак автомобіля

Деякі люди надають певним числам особливого значення. Тому при купівлі автомобіля обирають символічну буквено-цифрову комбінацію. Приміром, популярні номерні знаки серед автовласників мають комбінації: 8888, 5555, 6666, 0077 тощо. Як знайти омріяний номерний знак, у Головному сервісному центрі МВС пояснюють всі подробиці.

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Під час першої реєстрації чи купівлі транспортного засобу, автовласник може закріпити державний номерний знак, який пропонує система. Або обрати з красивою комбінацією. Перед зверненням до сервісного центру МВС можливо перевірити наявність омріяного номерного знака та звернутись саме до того підрозділу, в якому він зберігається.

Для зручності громадян на вебсайті Головного сервісного центру МВС розміщений функціонал перевірки наявності номерних знаків. Він дозволяє переглянути наявні комбінації номерних знаків та побачити, в якому сервісному центрі МВС він заходиться. Також номерні знаки згруповані за категоріями: їх можливо відсортувати від найдешевших до найдорожчих і навпаки.

Вартість платних номерних знаків для легкових авто від 4 800 до 96 000 грн. Наприклад, три однакові цифри не поспіль коштуватимуть 4 800 грн, дві послідовні пари однакових цифр – 18 000 грн, комбінація з чотирьох одиниць – 60 000 грн, комбінація 0007 – 96 000 грн.

Також водії мають можливість одразу забронювати номер з комбінацією, яка найбільше сподобалась. Ця опція доступна у Кабінеті водія.