Відновлено можливість бронювання номерних знаків

Місць у громадян не було можливості закріпити заброньовані раніше номерні знаки за автівками через вимушене призупинення реєстраційних послуг, яке сталось через вразливість системи державних реєстрів до хакерських атак. Про відновлення бронювання номерних знаків повідомляє Головний сервісний центр МВС.

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Однак після місяця простою реєстри відновлено, тож зараз вже можна звернутися до сервісного центру МВС і “подарувати” своїй автівці омріяну числову комбінацію.

Забронювати бажану комбінацію можна онлайн у Кабінеті водія. Термін бронювання номерних знаків – 10 календарних днів. Якщо протягом 10 днів номерний знак не закріплено за авто – бронювання скасовується автоматично.

Для цього потрібно: