Восстановлена возможность бронирования номерных знаков

Мест у граждан не было возможности закрепить забронированные ранее номерные знаки за автомобилями из-за вынужденного приостановления регистрационных услуг, которое произошло из-за уязвимости системы государственных реестров к хакерским атакам. О возобновлении бронирования номерных знаков сообщает Главный сервисный центр МВД.

Читайте также: База данных снова работает: восстановлена перерегистрация автомобилей

Однако после месяца простоя реестры восстановлены, поэтому сейчас уже можно обратиться в сервисный центр МВД и “подарить” своей машине желанную числовую комбинацию.

Забронировать желаемую комбинацию можно онлайн в Кабинете водителя. Срок бронирования номерных знаков – 10 календарных дней. Если в течение 10 дней номерной знак не закреплен за авто – бронирование отменяется автоматически.

Для этого нужно: