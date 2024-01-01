Скільки і де українці купують "модних номерів"

Номерні знаки з платною комбінацією цифр та індивідуальні номерні знаки (ІНЗ) — окрема платна послуга від сервісних центрів МВС, якою можуть скористатися автовласники під час перереєстрації своїх авто. Як часто вони платять за ці послуги та на які машини ставлять – знають в Інституті досліджень авторинку.

Також цікаво як забронювати бажану комбінацію цифр на номер свого авто

У чому різниця між платними та індивідуальними номерними знаками?

Платні — це ті, які містять «красиву» комбінацію цифр з певного переліку, і від «краси» комбінації залежить їхня ціна, яка, до речі, встановлена і зафіксована державою. Це номери на кшталт 0001, 7777, 5577, 1234, 1001 та подібні. Вони є основними номерними знаками державного зразка, з ними можна виїжджати за кордон.

Індивідуальні — це додатковий комплект, який видається до основного, інформація про нього заноситься у свідоцтво про реєстрацію. Їздити з такими можна лише територією України. Індивідуальні вони тому, що на них можна наносити довільні (крім заборонених) слова, логотипи, у кількості не менше трьох та не більше восьми. Тарифи встановлюються за кожен символ плюс виготовлення самих табличок, плюс вартість перереєстрації ТЗ після видачі оцих іменних номерів. перевірити доступність бажаної комбінації та замовити (забронювати) ДНЗ можна на сторінці Головного сервісного центру МВС.

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Платні номерні знаки

Сумарно торік СЦ МВС було видано 15 003 номерних знаків з платною комбінацією цифр. Проте не всі вони потрапляють виключно на легковики, ось на які транспортні засоби замовляли цей тип номерних табличок:

Легкові — 13 239 шт.

Вантажні — 1073 шт.

Мотоцикли — 245 шт.

Причепи — 190 шт.

Автобуси — 36 шт.

Квадроцикли — 8 шт.

Трицикли — 7 шт.

Мопеди — 5 шт.

Цікаво, що динаміка замовлень цієї опції виявилась нерівномірною впродовж року. Так, частіше цю послугу замовляють під час реєстрації купленого автомобіля, тобто певна залежність від темпів на авторинку тут теж має бути, проте фактично це проявилося не у всі місяці. Загалом пік замовлень на платні комбінації типу 5555 припав на червень, а найменше «модні бляхи» цікавили автомобілістів у жовтні минулого року.

Платні НЗ - динаміка видачі у 2024 р.

Регіональна активність подібна до загальної на первинному та вторинному ринках. Лідером за обсягами замовлених платних номерів стала столиця, з подвійною перевагою над другим місцем, на якому Київська область. Третім регіоном, де найбільше полюбляють красиві комбінації цифр, стала Дніпропетровська область.

Платні номери - популярність за регіонами у 2024 році

Щодо окремих моделей, на яких торік найчастіше з’являлися платні номери зі спеціальними комбінаціями цифр, то першість тут дісталася BMW X5, з кількістю 450 шт. На другому місці Toyota Camry, 370 шт. Замикає трійку лідерів BMW 5 Series з підсумком 314 автомобілів з «красивими» номерами.

Платні номери - топ 15 моделей у 2024 р.

До речі скільки індивідуальних номерів замовили українці та як це зробити

Індивідуальні номерні знаки

Виділити свої авто з маси стандартних номерів написами на табличках на кшталт ПІЦА, ВАСЯ, LEOPARD чи подібними вирішили власники 15 577 транспортних засобів. Цікаво, що це майже стільки ж, як і кількість виданих платних номерів. І тут теж не всі індивідуальні номери (чи то таблички — написи на них зустрічаються частіше, ніж цифрові комбінації) потрапили на легковики. Ось як розподілилися між різними ТЗ ці візуальні ідентифікатори:

Легкові — 14 481 шт.

Вантажні — 665 шт.

Мотоцикли — 408 шт.

Автобуси — 22 шт.

Квадроцикл — 1 шт.

Найвища зацікавленість в отриманні індивідуальних номерів торік зафіксована у січні, найнижча — у листопаді. Динаміка тут не цілком повторює динаміку з попереднього розділу.

Також цікаво на індивідуальних номерах можна розмістити графічний елемент

Регіональна картина інтересу до індивідуальних «блях» схожа з картиною для платних номерів, з різницею у тому, що Одеська область тут на третьому місці, а Дніпропетровська на четвертому. Київ, як і у розділі, що вище, лідер списку, Київська область — друга.

ІНЗ - популярність в регіонах, 2024 р.

Перелік моделей тут інший, навіть попри те що кілька авто все ж повторюються. Отже, власного змісту номерні таблички найчастіше автомобілісти торік чіпляли на BMW 3 Series (517 шт.). Зовсім небагато від «трійки» відстав улюбленець нашого вторинного ринку Volkswagen Passat — 515 шт. Третя сходинка у BMW 5 Series, з результатом 488 виданих ІНЗ.

ІНЗ - Топ 15 моделей 2024 р.

Щодо цін, отримання виділених платних комбінацій номерів типу 0001, 0007, 7777 обійдеться у 96 000 грн. Дещо дешевші варіанти типу 0002-0005, 0008-0009, 1111, 2222 (та подібні) — ці віддають по 60 000 грн. На їхньому фоні варіанти за 18 000 грн типу 0123, 1234, 0011, 0022 та схожі виглядають просто дріб’язковою витратою. Найдешевші платні НЗ оцінюються на момент виходу цього огляду у 4800 грн, це комбінації типу 9909, 8388, 0500 та подібні.

Індивідуальні таблички починаються з ціни у 300 грн за мінімальні 3 символи, далі по 90 грн кожен наступний, логотип — 500 грн. Плюс до цього треба оплатити виготовлення самих номерів, 340 грн, та за видачу нового «техпаспорта».