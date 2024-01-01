Скільки індивідуальних номерів замовили українці та як це зробити

За 11 місяців 2024 року розроблено макети та забезпечено виготовлення 14 364 комплектів «особливих» номерів. Такі номерні знаки – додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу.

Читайте також: За 2023 рік водії замовили 16 тисяч індивідуальних номерів

Перед замовленням спочатку необхідно обрати напис, який має бути унікальним і не повторюватись. Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів – від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів – від трьох до шести символів – від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.

Вартість замовлення індивідуальних номерних знаків:

спецпродукція (номерний знак) для легкових авто – 340,02 грн;

спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів – 154,80 грн;

три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн;

кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн;

графічний елемент – 500 грн.

Щоб послуга була доступною, у власника транспортного засобу в Кабінеті водія має відображатись свідоцтво про реєстрацію. Для замовлення індивідуальних номерних знаків необхідно виконати наступні дії:

авторизуватись у Кабінеті водія за допомогою електронного підпису, BankID або Дія.Підпис;

оформити заявку на виготовлення, що включає в себе перевірку доступності напису на макеті індивідуальних номерних знаків.

здійснити оплату за надання адміністративної послуги та, у разі потреби, логістичних послуг.

Отримання готового комплекту індивідуальних номерних знаків здійснюється двома способами: самостійно та з доставкою на відділення «Нової Пошти». Самостійно забрати індивідуальний номерний знак можливо у Головному сервісному центрі МВС у Києві – в управлінні стандартизації за адресою вул. Мрії, 19. А логістичні послуги з доставки до відділення «Нової Пошти» надає ДП «ІНФОТЕХ» за додаткову плату. Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.