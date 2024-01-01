Сколько индивидуальных номеров заказали украинцы и как это сделать

За 11 месяцев 2024 года разработаны макеты и обеспечено изготовление 14 364 комплектов "особых" номеров. Такие номерные знаки – дополнение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства.

Читайте также: За 2023 год водители заказали 16 тысяч индивидуальных номеров

Перед заказом сначала необходимо выбрать надпись, которая должна быть уникальной и не повторяться. Номерной знак для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов – от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр. А надпись для мотоциклов – от трех до шести символов – от двух до пяти букв и цифр. Индивидуальный номерной знак должен содержать не менее двух букв.

Стоимость заказа индивидуальных номерных знаков:

спецпродукция (номерной знак) для легковых авто – 340,02 грн;

спецпродукция (номерной знак) для мотоциклов – 154,80 грн;

три символа (минимальный заказ) – 300 грн;

каждый последующий (до восьми символов) – 90 грн;

графический элемент – 500 грн.

Чтобы услуга была доступной, у владельца транспортного средства в Кабинете водителя должно отображаться свидетельство о регистрации. Для заказа индивидуальных номерных знаков необходимо выполнить следующие действия:

авторизоваться в Кабинете водителя с помощью электронной подписи, BankID или Дія.Підпис;

оформить заявку на изготовление, что включает в себя проверку доступности надписи на макете индивидуальных номерных знаков.

осуществить оплату за предоставление административной услуги и, в случае необходимости, логистических услуг.

Получение готового комплекта индивидуальных номерных знаков осуществляется двумя способами: самостоятельно и с доставкой на отделение "Новой Почты". Самостоятельно забрать индивидуальный номерной знак возможно в Главном сервисном центре МВД в Киеве – в управлении стандартизации по адресу ул. Мечты, 19. А логистические услуги по доставке в отделение "Новой Почты" предоставляет ГП "ИНФОТЕХ" за дополнительную плату. Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется до 40 дней.