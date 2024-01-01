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Сколько индивидуальных номеров заказали украинцы и как это сделать

С начала года автовладельцы заказали почти 14,5 тысяч индивидуальных номерных знаков. Получить и услугу онлайн может каждый.
Сколько индивидуальных номеров заказали за 2024 год - Auto24

Индивидуальный номер

Евгений Гудущан
logo13 декабря, 10:30
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За 11 месяцев 2024 года разработаны макеты и обеспечено изготовление 14 364 комплектов "особых" номеров. Такие номерные знаки – дополнение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства.

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Перед заказом сначала необходимо выбрать надпись, которая должна быть уникальной и не повторяться. Номерной знак для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов – от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр. А надпись для мотоциклов – от трех до шести символов – от двух до пяти букв и цифр. Индивидуальный номерной знак должен содержать не менее двух букв.

Стоимость заказа индивидуальных номерных знаков:

  • спецпродукция (номерной знак) для легковых авто – 340,02 грн;
  • спецпродукция (номерной знак) для мотоциклов – 154,80 грн;
  • три символа (минимальный заказ) – 300 грн;
  • каждый последующий (до восьми символов) – 90 грн;
  • графический элемент – 500 грн.

Чтобы услуга была доступной, у владельца транспортного средства в Кабинете водителя должно отображаться свидетельство о регистрации. Для заказа индивидуальных номерных знаков необходимо выполнить следующие действия:

  • авторизоваться в Кабинете водителя с помощью электронной подписи, BankID или Дія.Підпис;
  • оформить заявку на изготовление, что включает в себя проверку доступности надписи на макете индивидуальных номерных знаков.
  • осуществить оплату за предоставление административной услуги и, в случае необходимости, логистических услуг.

Получение готового комплекта индивидуальных номерных знаков осуществляется двумя способами: самостоятельно и с доставкой на отделение "Новой Почты". Самостоятельно забрать индивидуальный номерной знак возможно в Главном сервисном центре МВД в Киеве – в управлении стандартизации по адресу ул. Мечты, 19. А логистические услуги по доставке в отделение "Новой Почты" предоставляет ГП "ИНФОТЕХ" за дополнительную плату. Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется до 40 дней.

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