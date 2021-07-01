Три з п'яти марок автомобілів з найбільшою кількістю штрафів за перевищення швидкості вважаються спортивними брендами.

Страхова компанія Insurify вивчила дані 4 мільйонів заявок на страхування, щоб визначити, власники автомобілів яких брендів найбільш схильні до швидкої їзди.

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Щоб подати заявку на страхування автомобіля, водії розкривають таку інформацію, як марка і модель автомобіля, яким вони керують, а також недавню історію штрафів за порушення ПДР. В Insurify підрахували частку водіїв з одним або декількома записами про перевищення швидкості для кожної марки автомобілів. На основі цього аналізу вони визначили п'ять провідних марок автомобілів з найбільшою часткою штрафів за перевищення швидкості. Для кожної з п'яти марок автомобілів були визначені моделі з найбільшою часткою штрафів за перевищення швидкості.

Виявилося, що найчастіше допустиму швидкість перевищують власники автомобілів марки Alfa Romeo, а самими законослухняними в цьому питанні - володарі автомобілів Lincoln.

Топ-5 брендів автомобілів, водії яких найчастіше перевищують швидкість:

Alfa Romeo - на 41,45% частіше середньостатистичного значення

Subaru - на 20,38% частіше

Volkswagen - на 17,77% частіше

Maserati - на 16,20% частіше

RAM - на 15,74% частіше

Самою провокуючою на “їзду з вітерцем” моделлю Alfa Romeo виявився седан Giulia - водії таких автомобілів перевищують швидкість на 16% частіше за інших. Серед власників Subaru до такого правопорушення найбільше (на 20% частіше за інших) схильні водії моделі WRX. З числа власників Volkswagen перевищення швидкості найчастіше фіксують у водіїв Golf GTI (15,88%), у Maserati це модель GranTurismo (13.62%), а у RAM - пікап 1500 (12,28%).