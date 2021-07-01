Три из пяти марок автомобилей с наибольшим количеством штрафов за превышение скорости считаются спортивными брендами.

Страховая компания Insurify изучила данные 4 миллионов заявок на страхование, чтобы определить, владельцы автомобилей каких брендов наиболее склонны к быстрой езде.

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Чтобы подать заявку на страхование автомобиля, водители раскрывают такую информацию, как марка и модель автомобиля, которым они управляют, а также недавнюю историю штрафов за нарушение ПДД. В Insurify подсчитали долю водителей с одним или несколькими записями о превышении скорости для каждой марки автомобиля. На основе этого анализа они определили пять ведущих марок автомобилей с наибольшей долей штрафов за превышение скорости. Для каждой из пяти марок автомобилей были определены модели с наибольшей долей штрафов за превышение скорости.

Оказалось, что чаще всего допустимую скорость превышают владельцы автомобилей марки Alfa Romeo, а самые законопослушные в этом вопросе – обладатели автомобилей Lincoln.

Топ-5 брендов автомобилей, водители которых чаще всего превышают скорость:

Alfa Romeo – на 41,45% чаще среднестатистического значения

Subaru – на 20,38% чаще

Volkswagen – на 17,77% чаще

Maserati – на 16,20% чаще

RAM – на 15,74% чаще

Самой провоцирующей на “езду с ветерком” моделью Alfa Romeo оказался седан Giulia – водители таких автомобилей превышают скорость на 16% чаще других. Среди владельцев Subaru к такому правонарушению больше всего (на 20% чаще других) склонны водители модели WRX. Из числа владельцев Volkswagen превышение скорости чаще всего фиксируют у водителей Golf GTI (15,88%), у Maserati это модель GranTurismo (13.62%), а у RAM – пикап 1500 (12,28%).