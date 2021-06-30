Это была одна из тех трасс, которые функционирует как обычная дорога общего пользования, когда на ней не проводятся соревнования.

Есть несколько известных трасс для гонок, которые большую часть года используются, как обычные дороги. Например, трасса в Монако, где проводят один из этапов Формулы 1, или трасса Circuit de la Сарт во Франции, где проводятся гонки на выносливость 24 часа Ле-Мана. Есть и менее известные трассы, как австралийская Mount Panorama, где водитель BMW жестоко поплатился за свою плохую осведомленность.

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Mount Panorama находится в австралийском городе Батерст и часто служит треком для проведения гонок на выносливость. Но в то время, когда на ней не проводятся автоспортивные мероприятия, трасса является дорогой общего пользования, по которой может проехать каждый автомобилист. На дороге также действуют стандартные ограничения по скорости.

Полиция остановила мужчину за то, что он ехал со скоростью 120 км/ч, тогда как максимально разрешенная скорость на этой дороге составляет 60 км/час. В свое оправдание мужчина заявил, что считал, что едет по гоночному треку, но это ему не помогло. Ему выписали штраф в размере 2520 австралийских долларов (примерно 51 тысячи гривен), а также на три месяца лишили его автомобиль номеров.

На прошлой неделе еще один австралиец стал героем новостей из-за нарушения скорости. Он умудрился получить штрафов на 210 тысяч гривен за 11-минутную поездку. Мужчина решил покататься по ночному Сиднею на своем Subaru BRZ и попал в поле зрения вертолета полиции.