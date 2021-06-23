Австралиец покатался на Subaru BRZ по улицам Сиднея со значительным превышением скорости. Теперь он не только должен платить огромный штраф, но и за решеткой может оказаться.

23-летний житель австралийского города Сидней решил покататься по ночному городу на своем Subaru BRZ, не догадываясь, что в небе над ним кружит вертолет полиции. С воздуха правоохранители зафиксировали все нарушения лихача и выписали ему огромный штраф. Кроме того, мужчине грозит тюремное заключение сроком на 9 месяцев.

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Вертолет полиции следил за скоростью автомобилей в трафике с помощью тепловизионной камеры. Поняв, что водитель превышает допустимый скоростной режим, полицейские передали информацию о нарушителе наземному патрулю. Дорожная полиция быстро обнаружила и остановила Subaru, у водителя проверили документы, после чего отпустили без предъявления обвинений.

Однако позднее, изучив записи с тепловизора и других камер видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что мужчина минимум пять раз превысил скорость на 20 километров в час, а наибольшее превышение составило почти 50 километров в час.

За систематическое превышение скорости водителю предъявили обвинение в опасном вождении. По австралийским законам, это правонарушение влечет за собой лишение прав на год, конфискацию автомобиля и тюремное заключение сроком на девять месяцев. Конечно, штрафы на сумму 10 252 австралийских доллара – 210 тысяч гривен – нарушителю придется оплатить, даже если он избежит более жестких наказаний.