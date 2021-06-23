Австралієць покатався на Subaru BRZ вулицями Сіднея зі значним перевищенням швидкості. Тепер він не лише мусить платити величезний штраф, а ще й за ґратами може опинитись.

23-річний житель австралійського міста Сідней вирішив покататися по нічному місту на своєму Subaru BRZ, не здогадуючись, що в небі над ним кружляє вертоліт поліції. З повітря правоохоронці зафіксували усі порушення лихача і виписали йому величезний штраф. Крім того, чоловікові загрожує тюремне ув’язнення строком на 9 місяців.

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Гелікоптер поліції стежив за швидкістю автомобілів у трафіку за допомогою тепловізійної камери. Зрозумівши, що водій перевищує допустимий швидкісний режим, поліціанти передали інформацію про порушника наземному патрулю. Дорожня поліція швидко виявила та зупинила Subaru, у водія перевірили документи, після чого відпустили без пред'явлення звинувачень.

Однак пізніше, вивчивши записи з тепловізора та інших камер відеоспостереження, правоохоронці з'ясували, що чоловік мінімум п'ять разів перевищив швидкість на 20 кілометрів на годину, а найбільше перевищення склало майже 50 кілометрів на годину.

За систематичне перевищення швидкості водієві пред'явили звинувачення в небезпечному водінні. За австралійськими законами, це правопорушення тягне за собою позбавлення прав на рік, конфіскацію автомобіля і навіть тюремне ув'язнення терміном на дев'ять місяців. Звісно, штрафи на суму 10 252 австралійських долара – 210 тисяч гривень – порушнику доведеться сплатити, навіть якщо він уникне жорсткіших покарань.