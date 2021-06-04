Малеча виїхала зі штату Юта до пляжів Каліфорнії, але скоро дівчатка потрапили в аварію з вантажівкою, на щастя, залишившись живими й неушкодженими.

Дві сестри з міста Уест-Джордан в американському штаті Юта віком 9 та 4 роки, прокинулись раніше батьків, вбрались, прихопили ключі та поїхали на сімейному автомобілі до океану.

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Поліція штату Юта повідомила, що старша з дівчат, яка була за кермом, зуміла виїхати на автомагістраль, хоча обрала невірний напрямок і їхала в протилежний бік від Каліфорнії. В якийсь момент вони наткнулись на пікап, водій якого, не знаючи, що за кермом сидить дитина, припустив, що водій заснув за кермом чи почувався зле і вирішив їхати за машиною з дівчатками. Невдовзі він виявив, що дивна поведінка водія автомобіля не була пов’язана зі станом керманича, побачивши за кермом 9-річну дівчинку і маленьку сестру на сусідньому сидінні.

Дівчата намагались з’їхати з шосе, перетнувши смуги зустрічного руху в недозволеному місці. В результаті вони виїхали на смугу зустрічного руху, де відбулось лобове зіткнення з вантажівкою. На щастя, обидві дівчини були пристебнуті ременями безпеки, і ні вони, ні водій вантажівки не постраждали. Поліція заявила, що подушка безпеки водія розгорнулася, але подушка безпеки пасажира – ні. Очевидно вага маленької пасажирки була недостатньою для спрацювання ейрбега.