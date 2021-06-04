Малышня поехала из штата Юта к пляжам Калифорнии, но скоро девочки попали в аварию с грузовиком, к счастью, оставшись живыми и невредимыми.

Две сестры из города Уэст-Джордан в американском штате Юта в возрасте 9 и 4 лет, проснулись раньше родителей, оделись, прихватили ключи и поехали на семейном автомобиле к океану.

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Полиция штата Юта сообщила, что старшая из девушек, которая была за рулем, сумела выехать на автомагистраль, хотя выбрала неверное направление и ехала в противоположную сторону от Калифорнии. В какой-то момент они наткнулись на пикап, водитель которого, не зная, что за рулем сидит ребенок, предположил, что водитель заснул за рулем или чувствовал себя плохо и решил ехать за машиной с девочками. Вскоре он обнаружил, что странное поведение водителя автомобиля не было связано с состоянием водителя, увидев за рулем 9-летнюю девочку и маленькую сестру на соседнем сиденье.

Девочки пытались съехать с шоссе, пересекая полосы встречного движения в неположенном месте. В результате они выехали на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком. К счастью, обе девочки были пристегнуты ремнями безопасности, и ни они, ни водитель грузовика не пострадали. Полиция заявила, что подушка безопасности водителя раскрылась, но подушка безопасности пассажира – нет. Очевидно, вес маленькой пассажирки был недостаточным для срабатывания эйрбега.