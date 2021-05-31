Воры оказались невероятно дерзкими, а один из них даже угрожал свидетелю расправой.

Группа злоумышленников "распотрошила" машины целого квартала в Сакраменто, штат Калифорния. Охотники за каталитическими нейтрализаторами действовали чрезвычайно дерзко, "работая" при свете дня с машинами, припаркованными возле домов владельцев. Их не испугали даже жители, вышедшие на улицу.

Смотрите также: Воры нагло украли два Mercedes со двора владельца, не зная, что они меченые: видео

Кражи катализаторов стали чрезвычайно распространенным явлением в последние два года. Автопроизводители и сторонние фирмы ищут способы, чтобы уберечь владельцев от атак злоумышленников, однако по всему миру подобных случаев не уменьшается. Очередной инцидент с каталитическими нейтрализаторами произошел около пяти утра в субботу в Калифорнии.

Злоумышленники “работали” средь бела дня в жилом квартале и привлекли к себе внимание местных жителей, один из которых вышел, чтобы их остановить, когда осознал, что очередной жертвой воров стал Toyota Prius его бабушки.

Один из злоумышленников работал на домкрате, а второй отрезал каталитический нейтрализатор. Когда мужчина с камерой приблизился к ним, один из преступников достал из минивэна паяльную лампу или резак, чтобы отпугнуть его.

На шум вышли еще несколько соседей и вместе удалось отогнать воров, которые в конечном итоге уехали, оставив свой домкрат. Наглая попытка кражи каталитического нейтрализатора из Prius не имела успеха, однако несколько других жителей заметили, что их конвертеры уже были украдены.