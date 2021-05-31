Злодії виявились неймовірно зухвалими, а один з них навіть погрожував свідку розправою.

Група зловмисників “розпатрала” машини цілого кварталу у Сакраменто, штат Каліфорнія. Мисливці за каталітичними нейтралізаторами діяли надзвичайно зухвало, “працюючи” при світлі дня з машинами, припаркованими біля будинків власників. Їх не злякали навіть мешканці, що вийшли на вулицю.

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Крадіжки каталізаторів стали надзвичайно поширеним явищем в останні два роки. Автовиробники і сторонні фірми шукають способів, щоб уберегти власників від атак зловмисників, однак по всьому світу подібних випадків не меншає. Черговий інцидент з каталітичними нейтралізаторами трапився близько п’ятої ранку в суботу у Каліфорнії.

Зловмисники “працювали” посеред білого дня у житловому кварталі та привернули до себе увагу місцевих жителів, один з яких вийшов, щоб їх зупинити, коли усвідомив, що черговою жертвою крадіїв став Toyota Prius його бабусі.

Один зі зловмисників працював на домкраті, а другий відрізав каталітичний нейтралізатор. Коли чоловік із камерою наблизився до них, один зі злочинців дістав з мінівена паяльну лампу чи різак, щоб відлякати його.

На галас вийшло ще кілька сусідів і разом вдалось відігнати злодіїв, які зрештою поїхали, залишивши свій домкрат. Нахабна спроба крадіжки каталітичного нейтралізатора з Prius не мала успіху, однак кілька інших мешканців помітили, що їх конвертери вже були вкрадені.