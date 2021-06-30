Це була одна з тих трас, що функціонує як звичайна дорога загального користування, коли на ній не проводяться змагання.

Є кілька відомих трас для перегонів, які більшу частину року використовуються, як звичайні дороги. Наприклад, траса в Монако, де проводять один з етапів Формула 1 або траса Circuit de la Sarthe у Франції, де проводяться перегони на витривалість 24 години Ле-Мана. Є і менш відомі траси, як австралійська Mount Panorama, де водій BMW жорстоко поплатився за свою погану обізнаність.

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Mount Panorama знаходиться в австралійському місті Батерст і часто служить треком для проведення перегонів на витривалість. Але в той час, коли на ній не проводяться автоспортивні заходи, траса є дорогою загального користування, якою може проїхати кожен автомобіліст. На дорозі також діють стандартні обмеження по швидкості.

Поліція зупинила чоловіка за те, що він їхав зі швидкістю 120 км/год, тоді як максимально дозволена швидкість на цій дорозі становить 60 км/год. На своє виправдання чоловік заявив, що гадав, що їде гоночним треком, але це йому не допомогло. Йому виписали штраф в розмірі 2520 австралійських доларів, а близько 51 тисячі гривень, а також на три місяці позбавили його автомобіль номерів.

Минулого тижня ще один австралієць став героєм новин з-за порушення швидкості. Він примудрився отримати штрафів на 210 тисяч гривень за 11-хвилинну поїздку. Чоловік вирішив покататися по нічному Сіднею на своєму Subaru BRZ і потрапив у поле зору гелікоптера поліції.