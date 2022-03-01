Мережа АЗС ОККО повідомила про можливість заправлятись дизпаливом без обмежень. На бензин та газ обмеження ще існують.

Від сьогодні всі працюючі АЗК OKKO, по всій Україні, готові знову заправляти дизельним пальним без обмежень в об’ємі. Тобто опція "до повного баку" – знову доступна.

Для бензину та газу обмеження ще існують, однак в Києві та області збільшено можливий об’єм заправки 92 та 95 бензинами до 50 літрів на одне приватне авто.

До речі чим заправити авто, якщо пального немає

Розрахуватись можна як готівкою, так і банківськими картками, якщо система справна технічно та немає перебоїв зі зв'язком.

Гарячі лінії та онлайн-мапи доступних АЗС:

ОККО – 0 800 501 101, карта заправок

UPG – 0 800 500 064, Viber +38067 411 09 21.

WOG – 0 800 300 525, онлайн-мапа.

KLO (Київ та область) – (067) 245-75-00

Інформація оновлюється в оперативному режимі. Cпеціальний та військовий транспорт обслуговується поза чергою та без обмежень, які впроваджені для приватних авто.

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