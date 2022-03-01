Сеть АЗС ОККО сообщила о возможности заправляться дизтопливом без ограничений. На бензин и газ ограничения еще существуют.

С сегодняшнего дня все работающие АЗК OKKO, по всей Украине, готовы снова заправлять дизельным топливом без ограничений в объеме. То есть опция "до полного бака" – снова доступна.

Для бензина и газа ограничения еще существуют, однако в Киеве и области увеличен возможный объем заправки 92 и 95 бензинами до 50 литров на одно частное авто.

Кстати Чем заправить авто, если горючего нет

Рассчитаться можно как наличными, так и банковскими карточками, если система исправна технически и нет перебоев со связью.

Горячие линии и онлайн-карты доступных АЗС:

ОККО – 0 800 501 101, карта заправок

UPG – 0 800 500 064, Viber +38067 411 09 21.

WOG – 0 800 300 525, онлайн-карта.

KLO (Киев и область) – (067) 245-75-00

Информация обновляется в оперативном режиме. Специальный и военный транспорт обслуживается вне очереди и без ограничений, которые внедрены для частных авто.

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