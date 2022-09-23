Дослідження серед всеукраїнських мереж АЗС станом на 23 вересня 2022 року.

Експерти телеграм-каналу EconomyNowUa оприлюднили аналіз цін у найбільших мережах АЗС в Україні станом на 23.09.2022 р. Згідно з їх дослідженями, попри введення акцизу цього тижня, мережі поки що тримають ціни на пальне на попередньому рівні.

До речі гуртові ціни на пальне вже почали підвищуватись

Найнижчі роздрібні ціни на нафтопродукти станом на 23.09.2022 встановлені у мережах: