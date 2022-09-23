Исследование среди всеукраинских сетей АЗС по состоянию на 23 сентября 2022 года.

Эксперты телеграм-канала EconomyNowUa обнародовали анализ цен в крупнейших сетях АЗС в Украине по состоянию на 23.09.2022 г. Согласно их исследованиям, несмотря на введение акциза на этой неделе, сети пока держат цены на топливо на прежнем уровне.

Кстати оптовые цены на топливо уже начали повышаться

Низкие розничные цены на нефтепродукты по состоянию на 23.09.2022 установлены в сетях: