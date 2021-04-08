На території Закарпатської області патрульні розпочали практичний етап щорічного весняного комісійного огляду вулично-шляхової мережі

Із 30 березня розпочався весняний комісійний огляд автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, який триватиме до 30 квітня.

Читайте також: Як крадуть гроші на ремонті українських доріг: поліція викрила схему

Попередньо працівники відділу безпеки дорожнього руху ініціювали створення необхідних для роботи у цьому напрямку комісій, підготували графіки комісійних обстежень.

Практичний етап весняного комісійного огляду триватиме із 7 до 30 квітня. Перевірка проводиться з метою визначення стану експлуатаційного утримання вулично-шляхової мережі після закінчення зимового сезону.

Виявлені під час перевірки недоліки патрульні фіксуватимуть в актах огляду та видаватимуть вимоги (приписи) відповідальним особам за утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів для їхнього усунення.