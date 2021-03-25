Слідчі Нацполіції викрили схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт автомобільних доріг

Встановлено, що протягом 2019-2020 років одне із державних підприємств за результатами проведених тендерних процедур на електронному майданчику “ProZorro” уклало ряд договорів на виконання робіт з поточного середнього та капітального ремонту автомобільних доріг місцевого значення.

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При цьому ще на стадії підготовки тендерних процедур очікувана вартість предмету закупівлі вказувалася завищена, а публічні закупівлі проводилися за умов удаваної конкуренції. Окрім цього, керівники фірми-підрядника, яка перемогла на тендерних процедурах, вносили до актів виконаних робіт дані щодо придбання будівельних матеріалів за значно завищеною вартістю.

Сьогодні у Києві, Київській, Чернігівській та Сумській областях поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків, під час яких вилучили документацію про виконані роботи на суму понад 15 млн грн.