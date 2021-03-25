Следователи Нацполиции разоблачили схему хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог.

Установлено, что в течение 2019 – 2020 годов одно из предприятий по результатам проведенных тендерных процедур на электронной площадке “ProZorro” заключило ряд договоров на выполнение работ по текущему среднему и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения.

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При этом еще на стадии подготовки тендерных процедур ожидаемая стоимость предмета закупки указывалась завышенная, а публичные закупки проводились в условиях ложной конкуренции. Кроме этого, руководители фирмы-подрядчика, которая победила на тендерных процедурах, вносили в акты выполненных работ данные о приобретении строительных материалов по значительно завышенной стоимости.

Сегодня в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях полицейские провели ряд санкционированных обысков, во время которых изъяли документацию о выполненных работах на сумму более 15 млн грн.