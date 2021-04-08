На территории Закарпатской области патрульные начали практический этап ежегодного весеннего комиссионного осмотра улично-дорожной сети.

С 30 марта начался весенний комиссионный осмотр автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов, который продлится до 30 апреля.

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Предварительно работники отдела безопасности дорожного движения инициировали создание необходимых для работы в этом направлении комиссий, подготовили графики комиссионных обследований.

Практический этап весеннего комиссионного осмотра продлится с 7 по 30 апреля. Проверка проводится с целью определения состояния эксплуатационного содержания улично-дорожной сети после окончания зимнего сезона.

Выявленные во время проверки недостатки патрульные будут фиксировать в актах осмотра и выдавать требования (предписания) ответственным лицам за содержание автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов для их устранения.