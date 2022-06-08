Закарпатські місцеві паливні компанії відмовилися постачати пальне в інші регіони, допоки не буде забезпечено потребу області.

Перевізникам не вигідно везти пальне у центральні та східні області, оскільки його можна з успіхом реалізувати у західних областях маючи набагато менше ризиків.

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“Ми створили механізми та умови, завдяки яким імпорт нафтопродуктів з країн ЄС здійснюється максимально швидко, без штучних перешкод, бюрократії тощо”, - заявив голова Закарпатської обладміністрації Віктор Микита.

Відповідно, перевізникам набагато вигідніше “злити” пальне у закарпатській області, ніж везти його далі, у інші області.

"Усі постачальники працюють в одній команді на єдиний паливний ринок області з однаковими умовами та займають тут сьогодні 40%, що більш ніж у 10 разів перевищує частку до початку активної фази війни. Це головний показник персональної відповідальності кожного нашого підприємця за безпеку в паливно-енергетичному секторі Закарпаття", – заявив Віктор Микита.