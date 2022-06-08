Закарпатские местные топливные компании отказались поставлять горючее в другие регионы, пока не будет обеспечена потребность области.

Перевозчикам не выгодно везти горючее в центральные и восточные области, поскольку его можно с успехом реализовать в западных областях, имея гораздо меньше рисков.

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“Мы создали механизмы и условия, благодаря которым импорт нефтепродуктов из стран ЕС осуществляется максимально быстро, без искусственных препятствий, бюрократии и т.д.”, – заявил глава Закарпатской обладминистрации Виктор Микита.

Соответственно, перевозчикам гораздо выгоднее слить горючее в закарпатской области, чем везти его дальше, в другие области.

“Все поставщики работают в одной команде на единый топливный рынок области с одинаковыми условиями и занимают здесь сегодня 40%, что более чем в 10 раз превышает долю до начала активной фазы войны. Это главный показатель персональной ответственности каждого нашего предпринимателя за безопасность в топливно-энергетическом секторе Закарпатья”, – заявил Виктор Микита.