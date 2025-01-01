На Запорізькому напрямку дорогу накривають антидроновим куполом: відео

Як повідомляє на своїй ФБ-сторінці очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, матеріал для такого інженерного рішення придбали за кошти спільного оборонного фонду. Це не тільки сітка, але й металоконструкції.

Мета цього проєкту – захистити транспорт з людьми на автодорозі, в першу чергу автобусів з великою кількістю цивільних людей, від хижацьких атак дронів. На думку бійців Запорізької бригади, які вже мають чималий бойовий досвід, такий тунель допоможе мінімізувати загрози від FPV-дронів, на найбільш небезпечних логістичних шляхах.

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Сітчасте накриття над дорогою допоможе людям безпечніше пересуватися по найбільш небезпечних ділянках автошляхів. Практика показує, що подібні сітчасті накриття над окопами, бліндажами суттєво знижують ризик ураження. На прикритих сіткою автодорогах очікується те ж саме.

З таким захистом покращиться й військова логістика. Тунелем під сіткою стане безпечно перевозити особовий склад, доставляти необхідні речі на позиції та евакуювати поранених.