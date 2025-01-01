На Запорожском направлении дорогу накрывают антидроновим куполом: видео

Как сообщает на своей ФБ-странице глава областной военной администрации Иван Федоров, материал для такого инженерного решения приобрели за средства общего оборонного фонда. Это не только сетка, но и металлоконструкции.

Цель такого проекта – защитить транспорт с людьми на автодороге, в первую очередь автобусов с большим количеством гражданских людей, от хищнических атак дронов. По мнению бойцов Запорожской бригады, которые уже имеют немалый боевой опыт, такой тоннель поможет минимизировать угрозы от FPV-дронов на наиболее опасных логистических путях.

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Сетчатое накрытие над дорогой поможет людям безопаснее передвигаться по наиболее опасным участкам автодорог. Практика показывает, что подобные сетчатые накрытия над окопами, блиндажами существенно снижают риск поражения. На прикрытых сеткой автодорогах ожидается то же самое.

С такой защитой улучшится и военная логистика. Тоннелем под сеткой станет безопасно перевозить личный состав, доставлять необходимые вещи на позиции и эвакуировать раненых.