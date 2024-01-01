В Запорожском водоканале будут ездить на Mercedes-Benz Zetros и Caterpillar

Нынешним пакетом подаренного транспорта регион обновил автопарки служб водоснабжения. Об этом говорится в сообщениях мэрии, областной военной администрации и на ФБ-странице коммунальщиков.

В частности, "Облводоканал" получил два тентовых грузовика Mercedes-Benz Zetros, мини-экскаватор Caterpillar, шесть течеискателей воды Sebakmt Correlator C-3.

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Zetros поступил в 3-осном варианте 6×6 с односкатными вездеходными шинами. Модель не указана, но по фото четко просматриваются черты хорошо известной версии Zetros 2733A

Бортовая машина со стандартной платформой длиной в 6,2 м получила каркасные дуги для тентовой ливреи. Таким образом коммунальное предприятие имеет автомобиль с крытым кузовом, что очень удобно для перевозки неустойчивых к влаге грузов в дождь, снег или туман.

Под капотом стоит дизельный 7,2-литровый двигатель OM 926 LA, выдающий 326 л.с. и достигающий максимального крутящего момента 1300 Нм в диапазоне 1200–1600 об/мин. Трансмиссия имеет 9 передач, из которых одна ползучая.

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Что касается мини-экскаватора Caterpillar, то это, вероятно, землекопы 300-й серии в наименьшей размерной группе с силовым потенциалом до 15,7 кВт. Кстати, такой же копатель поступил из этого же транша в парк городского КП "Водоканал".

Нынешний пакет помощи для городского и областного водоканалов сформировало Федеральное агентство технической помощи Германии (THW).

Полученная техника будет способствовать лучшей результативности в ремонте водопроводных сетей, оперативного устранения аварий, в т.ч. от военной агрессии, и обеспечения бесперебойного водоснабжения.

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Всего в прошлом году Запорожская область получила от упомянутого агентства более 30 единиц техники, среди которых экскаваторы, микроавтобусы, грузовики, автоподъемники.

Фото: мэрия Запорожья