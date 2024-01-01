У Запорізькому водоканалі їздитимуть на Mercedes-Benz Zetros та Caterpillar

Нинішнім пакетом подарованого транспорту регіон поновив автопарки служб водозабезпечення. Про це йдеться у повідомленнях мерії, обласної воєнної адміністрації та на ФБ-сторінці комунальників.

Зокрема, "Облводоканал" отримав дві тентові вантажівки Mercedes-Benz Zetros, мініекскаватор Caterpillar, шість течошукачів води Sebakmt Correlator C-3.

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Zetros надійшов у 3-вісному варіанті 6×6 з односкатними всюдихідними шинами. Модель не вказана, але з фото чітко проглядаються риси добре знаної версії Zetros 2733A

Бортова машина зі стандартною платформою довжиною в 6,2 м отримала каркасні дуги для тентової лівреї. Таким чином комунальне підприємство має автомобіль з критим кузовом, що дуже зручно для перевезення нестійких до вологи вантажів у дощ, сніг чи туман.

Під капотом стоїть дизельний 7,2-літровий двигун OM 926 LA, що видає 326 к.с. та досягає максимального крутного моменту 1300 Нм у діапазоні 1200–1600 об/хв. Трансмісія має 9 передач, з яких одна повзуча.

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Що стосується мініекскаватора Caterpillar, то це, ймовірно, землекопи 300-ї серії в найменшій розмірній групі з силовим потенціалом до 15,7 кВт. До речі, такий же копач надійшов з цього ж траншу до парку міського КП "Водоканал".

Нинішній пакет допомоги для міського й обласного водоканалів сформувало Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини (THW).

Отримана техніка сприятиме кращій результативності в ремонті водопровідних мереж, оперативного усунення аварій, в т.ч. від воєнної агресії, та забезпечення безперебійного водопостачання.

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Загалом торік Запорізька область отримала від згаданого агентства понад 30 одиниць техніки, серед яких екскаватори, мікроавтобуси, вантажівки, автопідіймачі.

Фото: мерія Запоріжжя