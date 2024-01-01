Міні-екскаватори дістались Запоріжжя

Техніку на адресу громади передали з двох джерел постачання – від Федерального агентства з технічної допомоги Німеччини та за Програмою розвитку ООН (ПРООН) в якості міжнародної технічної допомоги згідно з проєктом "EU4Recovery - Розширення можливостей громад в Україні".

Як йдеться у повідомленні мерії Запоріжжя та обласної адміністрації, у новому транспортному пакеті надійшли бортові вантажівки легкої комерційної групи, міні-екскаватори, освітлювальна станція з щоглою та прожекторами, електрична лебідка, набір акумуляторних інструментів, ліхтарі, бензиновий генератор тощо.

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Техніку розподілили за потребами між господарствами громади. Її передали спеціалізованій аварійно-рятувальній службі, комунальним підприємствам "ЕЛУАШ" та "Запоріжміськсвітло".

Скажімо, комунальне підприємство "ЕЛУАШ" отримало мініекскаватор та два бортові автомобілі з дворядною кабіною Peugeot Boxer (180 к.с.). Вантажівки групи LCV такого виконання можуть доставляти на об’єкт ремонтно-сервісну бригаду та необхідне обладнання.

КП "ЕЛУАШ" відповідає за ремонт та утримання міських доріг і Peugeot Boxer там без роботи не стоятимуть. Фото: мерія Запоріжжя

В кузові триметрової платформи можна доставити на об'єкт 1,2 т обладнання, матеріалу чи будь-якої іншої поклажі, у т.ч. палетні, фасовані, кускові вантажі, інструменти або ж обладнання.

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Були в транспортному транші два міні-екскаватори малої розмірної групи – найменший у подарунковому транші партії Caterpillar 300.9D потужністю 18,6 к.с. Він важить всього 980 кг та має компактні габаритні розміри (довжина 2,75, ширина – 0,73, висота – 1,511,51 метра).

Екскаватори дісталися комунгоспам "ЕЛУАШ" та "Запоріжміськсвітло". Фото: Запорізька ОВА

Інший екскаватор JCB 8026 CTS хоча й належав до малої групи, але за своїми характеристиками трохи потужніший від згаданого вище міні-землекопа Cat. Він на 1890 кг важчий і мав на 6,4 к.с. більший силовий потенціал. Звісно, по глибині копання та розміру ковшів також є різниця.

"Це вже друга в цьому році партія міжнародної допомоги. Ми поставили собі за мету збільшити кількість нової техніки в 4-5 разів. Ця сучасна техніка – зручність роботи, комфорт в пересуванні особового складу і швидкість виконання задач", – наголосив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Залишилися задоволеними й у міській спеціалізованій аварійно-рятувальній службі "Кобра". Освітлювальна станція Luxtower італійського виробництва (див. ілюстративне відео нижче) стане незамінним робочим обладнання при надзвичайних ситуаціях, коли в суцільній темряві слід освітити зону аварії чи операції з порятунку людей.

Станція встановлена на одновісному причепі фаркопного типу й має телескопічну щоглу. Вона підіймає на 9-метрову висоту чотири високоефективних світлодіодних прожектори. Вони забезпечують освітлення на площі 4000 кв. метрів.