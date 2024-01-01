Мини-экскаваторы добрались до Запорожья

Технику в адрес громады передали из двух источников поставки – от Федерального агентства по технической помощи Германии и по Программе развития ООН (ПРООН) в качестве международной технической помощи согласно проекту "EU4Recovery – Расширение возможностей общин в Украине".

Как говорится в сообщении мэрии Запорожья и областной администрации, в новом транспортном пакете поступили бортовые грузовики легкой коммерческой группы, мини-экскаваторы, осветительная станция с мачтой и прожекторами, электрическая лебедка, набор аккумуляторных инструментов, фонари, бензиновый генератор и тому подобное.

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Технику распределили по потребностям между хозяйствами общины. Ее передали специализированной аварийно-спасательной службе, коммунальным предприятиям "ЭЛУАШ" и "Запорожгорсвет".

Скажем, коммунальное предприятие "ЕЛУАШ" получило мини-экскаватор и два бортовых автомобиля с двухрядной кабиной Peugeot Boxer (180 л.с.). Грузовики группы LCV такого исполнения могут доставлять на объект ремонтно-сервисную бригаду и необходимое оборудование.

КП "ЭЛУАШ" отвечает за ремонт и содержание городских дорог и Peugeot Boxer там без работы стоять не будут. Фото: мэрия Запорожья

В кузове трехметровой платформы можно доставить на объект 1,2 т оборудования, материала или любой другой поклажи, в т.ч. паллетные, фасованные, кусковые грузы, инструменты или оборудование.

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Были в транспортном транше два мини-экскаватора малой размерной группы – самый маленький в подарочном транше партии Caterpillar 300.9D мощностью 18,6 л.с. Он весит всего 980 кг и имеет компактные габаритные размеры (длина 2,75, ширина – 0,73, высота – 1,511,51 метра).

Экскаваторы достались коммунхозам "ЭЛУАШ" и "Запорожгорсвет". Фото: Запорожская ОГА

Другой экскаватор JCB 8026 CTS хотя и принадлежал к малой группе, но по своим характеристикам немного мощнее упомянутого выше мини-землекопа Cat. Он на 1890 кг тяжелее и имел на 6,4 л.с. больший силовой потенциал. Конечно, по глубине копания и размеру ковшей также есть разница.

"Это уже вторая в этом году партия международной помощи. Мы поставили себе цель увеличить количество новой техники в 4-5 раз. Эта современная техника – удобство работы, комфорт в передвижении личного состава и скорость выполнения задач", – отметил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Остались довольны и в городской специализированной аварийно-спасательной службе "Кобра". Осветительная станция Luxtower итальянского производства (см. иллюстративное видео ниже) станет незаменимым рабочим оборудования при чрезвычайных ситуациях, когда в полной темноте следует осветить зону аварии или операции по спасению людей.

Станция установлена на одноосном прицепе фаркопного типа и имеет телескопическую мачту. Она поднимает на 9-метровую высоту четыре высокоэффективных светодиодных прожектора. Они обеспечивают освещение на площади 4000 кв. метров.