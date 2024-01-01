Запорізькі майстри з'єднали маршрутку і бензовоз: як вона виглядає та скільки коштує

Автомобіль зроблений та зареєстрований у Запорізькій області. Його переробили з пасажирської машини на одному з підприємств обласного центру. Господарству потрібна була власна автоцистерна для підвозу палива. Пізніше така потреба відпала, тож цей гібрид продають на auto.ria.com.

Завершили переобладнання влітку минулого року, тоді ж сертифікували та пройшли процедуру державної реєстрації, отримали номерні знаки та відповідні допуски для перевезення небезпечних вантажів.

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Попри те, що в перероблення взяли технічно справний автобус "Еталон", його основні агрегатні вузли ходової бази та силової оновили.

Як зазначив для Авто24 представник компанії Віталій Болюта, там практично новий автомобіль, який пройшов у статусі паливної цистерни не більше однієї тисячі кілометрів.

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"Вона в нас як новенька й гарно доглянута. Ми її навіть на вулиці весь цей час з минулого літа не тримали – в теплому сухому боксі. Зараз купили вже дві паливні цистерни й потреба в меншій машині відпала, тому виставили на продаж", – уточнив Авто24 Віталій Болюта.

Для управління цією автівкою потрібна категорія водійського посвідчення "С", оскільки "Еталон" виведений з категорії пасажирських машин й офіційно набув статусу вантажівки. Його повна маса при власній вазі 4,2 т доходить до 7,7 т.

Автомобіль вийшов компактним. Щодо використання, то його цистерна в обсязі трохи більша як 4 куб. м стане в пригоді невеличким транспортним підприємствам, чиє базування далеке від АЗС.

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Це також можуть бути фермерські господарства, яким потрібно заправляти техніку прямо у полі, на тракторному стані чи мати в запасі одно- або дводенний запас пального.

З цінником у $14500 накруток не робили, практично віддають навіть трохи дешевше, ніж обійшлося все перелицювання автобуса в вантажівку разом з роботою та перереєстрацією.

Фото: сайт auto.ria.com