Автомайстерня в Миколаєві переробляє легкові авто у військові машини: відео

В ремонт для підрозділів Сил оборони тут беруть практично будь-які автомобілі. В основному це повнопривідні позашляховики від різних виробників, але є й звичайні "Жигулі".

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Про одну з таких майстерень розповіли колеги з телеканалу "Суспільне Миколаїв" Світлана Кльосова та Олександр Гордієнко.

Фото: Олександр Гордієнко

Як і на великому ремонтному заводі, в майстерні пана Ігоря здійснюється повний цикл перелицювання автомобілів в армійські версії. Щоправда, масштаби тут значно менші від заводських.

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Однак технологічна карта практично один в один, – починаючи від дефектування, розбирання, зварювальних робіт та багато чого іншого й закінчуючи фарбуванням. В день візиту журналістів тут завершували підготовку до відправлення на фронт автомобіля Nissan.

У праворульної машини зняли оригінальний кузов й зварили простішу, але практичну конструкцію. Облаштовано чотири місця та просторий кузов. Все зроблено таким чином, щоб до мінімуму зменшити кількість легкозаймистих матеріалів. Навіть крісла тут жорсткі, виготовлені з металу.

Пошматовану кулями "дев’ятку" також пригнали в ремонт – ще послужить. Старенький ВАЗ з дірками від обстрілів привезли з Білозірки. То ж стояв автомобіль зі зрізаним дахом на початковій стадії робіт.

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В автомайстерні також тривало переоснащення легковика Skoda. Той універсал перетворили в пікап. За словами власника майстерні пана Ігоря, це вже 55-та автівка, яку перероблено, вона поїде у 3-тю штурмову бригаду. Машина призначена для евакуації та підвозу боєкомплектів.

"Але ми робили вже багато машин, встановлювали турелі під установку кулемета, ПЗРК, прожекторів. Все, що потрібно безпосередньо під замовлення хлопців, які її будуть експлуатувати", – розповів власник автомайстерні.

Фото: Олександр Гордієнко

Побачили кореспонденти й готовий продукт – на замовлення військовослужбовця Сергія на псевдо "Фенікс" у багі перероблено ВАЗ 2109. Щоправда, від "дев’ятки" залишився лише двигун та частина бази.

Сидіння, колеса, каркас переробили. Зробили автівку легшою, звісно, без дверей, менш помітною та підвищили ремонтопридатність.

"Нічого зайвого, нічого не заважає. У випадку чого можна вистрибнути. Також підвезення боєкомплектів, підвіз продуктів. І її менше видно, вона не впадає в очі, як інші машини", – говорить Сергій.

За словами власника автомайстерні, коштує подібне переобладнання одного борту від ста тисяч гривень. Гроші на такі роботи за можливості знаходять самі військові спільно з волонтерами.

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Виготовлення багі триває від одного до трьох місяців. Все залежить від стану автівки-донора, наявності матеріалів та запчастин. Повністю переробляється механічна частина, виготовляється просторова рама, збільшується потужність, підсилюється підвіска, ставляться нові колеса з великим вильотом.

Роботи виконуються якісно, оскільки переданий у війська автомобіль має працювати як швейцарський годинник – на передовій це запорука життя наших армійців.