У Вінниці розпочали виробляти повнопривідні багі

Перша партія машин вже відправлена у війська. Всього виготовлено сім повнопривідних багі 4х4. При цьому в нинішній партії відправлено шість таких позашляховиків, оскільки тестовий багі, який вінничани передали армійцям на випробування в реальних бойових умовах, назад не повернувся.

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Як повідомив редакції Авто24 керівник проєкту Віталій Гуменюк, вони першу машину довго розробляли, але зрештою зробили й вона вийшла вдалою. Попри те, що конструкція суттєво відрізнялася від класичних багі, які ця благодійна організація виготовляє і регулярно поставляє у війська, повнопривідного новачка вирішили віддати на передову для випробування.

"Ми з нетерпінням чекали висновків армійців, але вони вже через кілька днів вони заявили: давайте ще – машина вийшла вдалою. Отож в прискореному ритмі виготовили з закуплених та подарованих «Нив» ще шість повнопривідних багі 4х4", – повідомив Віталій Гуменюк.

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Нині в роботі вінницьких майстрів ще кілька повнопривідних багі. Однак запаси машин-донорів завершуються, як і зібрані кошти.

Передані повнопривідні багі мають класичний 1,6-літровий двигун від базової моделі ВАЗ-2121 з потужністю під 80 к. с. Всі силові агрегати від старих машин мотористи перебрали, довели до зразкового робочого стану – хлопцям на передовій не до ремонтів.

В процесі роботи полагоджено стартери, закуплено нові акумулятори, фари, оливу. Також за подаровані кошти придбали всюдихідні шини з високим протектором, що в поєднанні з потужним двигуном й полегшеною масою дає неймовірну швидкість та високу прохідність.

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В переданій днями партії було 27 автомобілів з кулеметними турелями, з яких шість машин мали колісну формулу 4 х 4, а 21 бігі пішли у звичайному виконанні 4 х 2.

Загалом, як уточнив Авто24 Віталій Гуменюк, благодійна організація разом з волонтерами та благодійними рухами Вінничини, Одещини та інших областей, звідки надходили донати й машини-донори, виготовила та передала у війська 145 багі.

Фото: Віталій Гуменюк