В Виннице начали производить полноприводные багги

Первая партия машин уже отправлена в войска. Всего изготовлено семь полноприводных багги 4х4. При этом в нынешней партии отправлено шесть таких внедорожников, поскольку тестовый багги, который винничане передали армейцам на испытания в реальных боевых условиях, обратно не вернулся.

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Как сообщил редакции Авто24 руководитель проекта Виталий Гуменюк, они первую машину долго разрабатывали, но в конце концов сделали и она получилась удачной. Несмотря на то, что конструкция существенно отличалась от классических багги, которые эта благотворительная организация производит и регулярно поставляет в войска, полноприводного новичка решили отдать на передовую для испытания.

"Мы с нетерпением ждали выводов армейцев, но они уже через несколько дней они заявили: давайте еще – машина получилась удачной. Поэтому в ускоренном ритме изготовили из закупленных и подаренных "Нив" еще шесть полноприводных багги 4х4", – сообщил Виталий Гуменюк.

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Сейчас в работе винницких мастеров еще несколько полноприводных багги. Однако запасы машин-доноров завершаются, как и собранные средства.

Переданные полноприводные багги имеют классический 1,6-литровый двигатель от базовой модели ВАЗ-2121 с мощностью под 80 л. с. Все силовые агрегаты от старых машин мотористы перебрали, довели до образцового рабочего состояния – ребятам на передовой не до ремонтов.

В процессе работы починены стартеры, закуплены новые аккумуляторы, фары, масло. Также за подаренные средства приобрели вездеходные шины с высоким протектором, что в сочетании с мощным двигателем и облегченной массой дает невероятную скорость и высокую проходимость.

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В переданной на днях партии было 27 автомобилей с пулеметными турелями, из которых шесть машин имели колесную формулу 4 х 4, а 21 биги пошли в обычном исполнении 4 х 2.

В общем, как уточнил Авто24 Виталий Гуменюк, благотворительная организация вместе с волонтерами и благотворительными движениями Винницкой, Одесской и других областей, откуда поступали донаты и машины-доноры, изготовила и передала в войска 145 багги.

Фото: Виталий Гуменюк