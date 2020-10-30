Восемь машин Stalker APAL-21541 выставили на продажу по 19 990 евро за каждый.

Проект "Сталкер" появился в начале 2000-х годов и принадлежит российскому заводу пластиковых изделий. Из-за недостатка финансирования запустить модель в производство тогда не удалось. Следующую попытку осуществили в 2016 году – после нескольких лет дополнительного проектирования, в прошлом году было собрано чуть более 30 экземпляров из 150 запланированных. В августе этого года проект снова “оживили”. Но машины, продаваемые в Германии, похоже, происходят из предыдущей серии.

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Stalker APAL-21541 построен на базе Lada 4x4 “Нива”. Трехдверный внедорожник имеет несущие элементы из стальных труб и кузов из полимерного пластика. Благодаря применению композитных материалов, масса 3,5-метрового автомобиля составила 1170 килограммов. В движение полноприводный внедорожник приводит классический 1,7-литровый “атмосферник” от “Нивы” мощностью в 83 лошадиные силы. Агрегат работает в паре с 5-скоростной “механикой” и оснащен двухступенчатой “раздаткой”. Максимальная скорость – 132 километра в час. В августе прошлого года мы рассказывали о краш-тесте Stalker.

В Германии машины продает частный дилер Made in Russia Gmbh, который специализируется на импорте российских авто в Германию и Австрию. Для упрощения, в Германии машину называют Jaeger (“Охотник”). Все машины окрашены в черный цвет, но разнятся комплектацией. Некоторые модели оборудованы стальным передним бампером и легкосплавными колесными дисками.

Фото: снимки объявления и фирменные фото Stalker APAL-21541 / Motor, Apal