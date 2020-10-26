Речь идет о раритетном коллекционном автомобиле - Cadillac Coupe de Ville 1959 года выпуска.

Продавец из Киева утверждает, что автомобиль в возрасте 61 года имеет пробег в 10 тысяч километров – либо ему меняли мотор, либо же эта цифра указана произвольно. Что в этом объявлении достоверно, так это цена в 150 тысяч долларов – 4 264 500 гривен.

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Информации об автомобиле в объявлении практически нет, кроме пробега указана только мощность мотора в 340 л.с. На самом деле Cadillac Coupe de Ville 1959 года выпуска, первое поколение этой модели, оснащался 6,4-литровым мотором с отдачей в 325 л.с. А вот у несколько большего купе Cadillac Eldorado 1959 (модели очень похожи внешне) двигатель выдавал 345 л.с. Кроме того, обозначение Fleetwood, указанное в заголовке объявления, использовалось для четырехдверных автомобилей и до 1985 года было лишь названием комплектации.

Фото: Cadillac Coupe De Ville 1959 года в Украине / Auto.Ria

Несмотря на эти неточности, автомобиль действительно можно назвать настоящей иконой своей эпохи и легендарным американским авто.