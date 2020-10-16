Украинским реставраторам по силам восстановление не только массовых моделей прошлого. На днях столичная мастерская Old Car Service передала клиенту после восстановления редкий Rolls-Royce Corniche, над которым работала почти полгода.

Классический британский кабриолет Rolls-Royce Corniche, несмотря на относительно молодой возраст, нуждался во вмешательстве сразу в несколько систем – сказалась его довольно активная эксплуатация в прошлые годы. Между тем, это авто, не смотря на внешнюю старомодность и традиционный английский консерватизм, буквально начинено высокими технологиями своего времени. Поэтому, привести машину в порядок было нелегко.

Гидравлика подвески, которая поддерживает клиренс неизменным, не работала, к тому же, постоянно теряла рабочую жидкость. Украинские мастера выявили причины, устранили неисправность и подобрали нужную рабочую жидкость для заправки системы.

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Много хлопот доставила складная крыша, электрифицированный механизм которой оказался несколько “расшатанным”. Здесь реставраторам пришлось работать с металлом, тканью и даже с древесиной, но все привели в порядок, и теперь крыша снова поднимается и складывается без участия человека.

Наконец, профессиональные реставраторы подобрали и установили в машину “правильную” аудиосистему, которая почему-то отсутствовала как таковая. О обширном перечне других мелочей, к которым пришлось приложить руки киевским реставраторам, на этом фоне говорить не приходится.

Следует сказать, что машина попала в Украину довольно давно, понемногу использовалась украинским владельцем по назначению, но в конце концов даже отдельные поездки стали невозможными из-за технических проблем. Нынешний владелец имеет целью и в дальнейшем удерживать машину в оригинальном состоянии, поскольку осознает высокую коллекционную ценность Rolls-Royce Corniche – было выпущено лишь 3239 экземпляров данного кабриолета. Но при этом не исключается реальная эксплуатация автомобиля, как то старты в ретроралли и участие в разного рода ретрофорумах. Поэтому не удивительно, что киевская мастерская так тщательно приводила в порядок каждую мелочь в этом уникальном “Роллс-Ройсе”.

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