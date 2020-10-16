Українським реставраторам до снаги відновлення не лише масових моделей минулого. Днями столична майстерня Old Car Service передала клієнту після відновлення рідкісний Rolls-Royce Corniche, над яким працювала майже півроку.

Класичний британський кабріолет Rolls-Royce Corniche, незважаючи на відносно молодий вік, потребував втручання відразу у кілька систем – адже його доволі активно експлуатували в минулому. Між тим, це авто, не зважаючи на зовнішню старомодність і традиційний англійський консерватизм, буквально начинене високими технологіями. Тож привести машину до ладу було нелегко.

Гідравліка підвіски, яка підтримує кліренс незмінним, не працювала, до того ж, постійно втрачала робочу рідину. Українські майстри виявили причини, усунули несправність і підібрали потрібну робочу рідину для заправки системи.

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Багато клопоту завдав складний дах, електрифікований механізм якого виявився дещо “розхитаним”. Тут реставраторам довелося працювати з металом, тканиною і навіть деревиною, але все привели до ладу, і тепер дах знову піднімається і складається без участі людини.

Нарешті, професійні реставратори підібрали і встановили в машину “правильну” аудіосистему, що була чомусь відсутньою. Про розгорнутий перелік інших дрібниць, до яких довелося прикласти руки київським реставраторам, на цьому фоні говорити не доводиться.

Машина потрапила в Україну доволі давно, потроху використовувалася українським власником за призначенням, але врешті-решт навіть окремі поїздки стали неможливими через технічні негаразди. Нинішній власник має на меті й надалі утримувати машину в оригінальному стані, оскільки усвідомлює високу колекційну цінність Rolls-Royce Corniche – було випущено лише 3239 екземпляри цього кабріолета. Але при цьому не виключається реальна експлуатація автомобіля, як-то старти у ретроралі та участь у різного роду ретрофорумах. Тож не дивно, що київська майстерня так ретельно приводила до ладу кожну дрібничку в цьому унікальному “Роллс-Ройсі”.

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