Мова про раритетний колекційний автомобіль – Cadillac Coupe de Ville 1959 року випуску.

Продавець із Києва стверджує, що автомобіль, віком 61 рік має пробіг у 10 тисяч кілометрів – або йому міняли мотор, або ж ця цифра вказана довільно. Що в цьому оголошенні достовірно, так це ціна у 150 тисяч доларів – 4 264 500 гривень.

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Інформації про автомобіль в оголошенні практично немає, крім пробігу вказана лише потужність мотора у 340 к.с. Насправді ж Cadillac Coupe de Ville 1959 року випуску, перше покоління цієї моделі, оснащувався 6,4-літровим мотором з віддачею у 325 к.с. А от у трохи більшого купе Cadillac Eldorado 1959 року (моделі дуже схожі зовні) двигун видавав 345 к.с. Крім того, позначення Fleetwood, вказане в заголовку оголошення, використовувалось для чотиридверних автомобілів і до 1985 року було лиш назвою комплектації.

Фото: Cadillac Coupe De Ville 1959 року в Україні / Auto.Ria

Незважаючи на ці неточності, автомобіль справді можна назвати справжньою іконою своєї епохи і легендарним американським авто.