Вісім машин Stalker APAL-21541 виставили на продаж по 19 990 євро за кожен.

Проект “Сталкер” з'явився на початку 2000-х років і належить російському заводу пластикових виробів. Через нестачу фінансування запустити модель у виробництво тоді не вдалось. Наступну спробу здійснили у 2016 році – після кількох років додаткового проектування, минулого року було зібрано трохи більше 30 примірників із 150 запланованих. У серпні цього року проект знову “оживили”. але машини, що продаються в Німеччині, схоже, походять з попередньої серії.

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Stalker APAL-21541 побудований на базі Lada 4x4 “Нива”. Тридверний позашляховик має несучі елементи зі сталевих труб і кузов з полімерного пластику. Завдяки застосуванню композитних матеріалів, маса 3,5-метрового автомобіля склала 1170 кілограмів. У рух повнопривідний позашляховик призводить класичний 1,7-літровий “атмосферник” від “Ниви” потужністю у 83 кінських сили. Агрегат працює в парі з 5-швидкісною “механікою” і оснащений двоступеневою “роздаткою”. Максимальна швидкість – 132 кілометри на годину. У серпні минулого року ми розповідали про краш-тест Stalker.

У Німеччині машини продає приватний дилер Made in Russia Gmbh, яка спеціалізується на імпорті російських авто у Німеччину і Австрію. Для спрощення, у Німеччині машину називають Jaeger (“Мисливець”). Всі машини пофарбовані в чорний колір, але різняться комплектацією. Деякі моделі обладнані сталевим переднім бампером і легкосплавними колісними дисками.

Фото: знімки з оголошення та фірмові фото Stalker APAL-21541 / Motor, Apal