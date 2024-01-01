Енергетики Житомирщини задонатили десантникам спрощені багі та мотоцикли

Донорами для створення багі, як і у попередні рази, стали автомобілі ВАЗ 2108/09. Ця проста карбюраторна техніка зручна тим, що не має складної електроніки, в польових умовах вона легко піддається ремонту. Для цього не потрібні ні сервісні центри, ні дорогі запчастини.

Подекуди для ремонту наші армійці використовуються запчастини, зняті з потрощених на дорогах чи покинутих у дворах людських осель понівечених обстрілами "Жигулів". Багі на цій основі лагодяться, регулюються на місці, що на передовій дуже цінується. Обслуговування таких машин також не потребує великих затрат.

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Придбані чи отримані в подарунок "дев’ятки" та "вісімки" розбираються до гвинтика. Усі агрегати, вузли, системи проходять процедуру дефектування. Придатні агрегати, системи надалі стають компонентами для виготовлення машин переднього краю.

Все зроблено по спрощеній схемі, що за конструкцією далека навіть до класичних спортивних версій. На зварену раму навішують двигун, він тут заднього розташування, роблять потужну амортизацію, ставлять всюдихідні шини. Як такої моторної ніші закритого типу тут не існує – все відкрито, з доступом протягнутої руки. Стандартна вихлопна система збереглася, але вона в скороченому стані, оскільки її монтували мало не на двигуні.

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Як правило, мотористи перебирають двигуни, оскільки такі агрегати практично своє відходили, потребують заміни кілець, прокладок, інколи поршнів. Акумулятори міняються, вони мають тримати потужний заряд для швидкого запуску.

Зі світлового обладнання тут лише фари, габаритних вогнів, стоп-сигналів чи поворотних плафонів годі шукати. Без таких світлових атрибутів, а тільки зі стандартними фарами, до десантників відправлено і мотоцикли МТ-10 з коляскою. Їм також повернули життєвий ресурс – ці триколісні машини Київського заводу ще добре послужать армійцям у патрулювання, рейдах, розвідці чи просто у транспортуванні на передову чогось потрібного.