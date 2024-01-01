Энергетики Житомирщины снова задонатили десантникам багги и мотоциклы

Донорами для создания баги, как и в предыдущие разы, стали автомобили ВАЗ 2108/09. Эта простая карбюраторная техника удобна тем, что не имеет сложной электроники, в полевых условиях она легко поддается ремонту. Для этого не нужны ни сервисные центры, ни дорогие запчасти.

Иногда для ремонта наши армейцы используются запчасти, снятые с разбитых на дорогах или брошенных во дворах домов изуродованных обстрелами "Жигулей". Баги на этой основе ремонтируются, регулируются на месте, что на передовой очень ценится. Обслуживание таких машин также не требует больших затрат.

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Приобретенные или полученные в подарок "девятки" и "восьмерки" разбираются до винтика. Все агрегаты, узлы, системы проходят процедуру дефектирования. Пригодные агрегаты, системы в дальнейшем становятся компонентами для изготовления машин переднего края.

Все сделано по упрощенной схеме, что по конструкции далека даже до классических спортивных версий. На сваренную раму навешивают двигатель, он тут заднего расположения, делают мощную амортизацию, ставят вездеходные шины. Как таковой моторной ниши закрытого типа здесь не существует – все открыто, с доступом протянутой руки. Стандартная выхлопная система сохранилась, но она в укороченном состоянии, поскольку ее монтировали чуть ли не на двигателе.

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Как правило, мотористы перебирают двигатели, поскольку такие агрегаты практически свое отходили, требуют замены колец, прокладок, иногда поршней. Аккумуляторы меняются, они должны держать мощный заряд для быстрого запуска.

Из светового оборудования здесь только фары, габаритных огней, стоп-сигналов или поворотных плафонов не найти. Без таких световых атрибутов, а только со стандартными фарами, к десантникам отправлены и мотоциклы МТ-10 с коляской. Им также вернули жизненный ресурс – эти трехколесные машины Киевского завода еще хорошо послужат армейцам в патрулировании, рейдах, разведке или просто в транспортировке на передовую чего-то нужного.